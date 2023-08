Dragon Fight coloca Votuporanga no circuito nacional dos grandes eventos

O octógono montado na Concha Acústica recebeu 12 combates com atletas de elite de MMA e Kickboxing; evento foi transmitido em tempo real e prestigiado por mais de 10 mil espectadores. O 5º Dragon Fight realizado na noite do último sábado (5.ago), colocou de vez, Votuporanga/SP no circuito nacional dos grandes eventos de artes marciais. O octógono montado na Concha Acústica recebeu 12 combates com atletas de elite, sendo 6 do MMA e 6 do Kickboxing.

Do lado de fora, aproximadamente 10 mil espectadores dividiram a emoção e a adrenalina de acompanhar os embates, com detalhes exibidos nos telões montados no local. As lutas também foram transmitidas por páginas no facebook, como por exemplo da Clube FM, além da TV Unifev, e permanece na íntegra no youtube da Academia Dragon.

A megaestrutura apresentada ao público durante o evento também refletiu nos bastidores, oferecendo aos atletas quase R$ 30 em premiação, alimentação, hospedagem e outros, surpreendendo os lutadores que reconheceram o Dragon Fight como um dos maiores eventos do gênero no Brasil.

O 5º Dragon Fight foi criado e organizado pelo empresário e multicampeão Mestre Edivino Lisboa, Faixa Preta 4°dan e Delegado regional da Federação Paulista de Kickboxing, e contou com patrocínios e apoios diversos.

Ao Diário, Edivino se disse satisfeito com o resultado do evento e que já pensa na próxima edição: “Foi muito bom, saiu conforme o planejado. Trabalhamos muito para entregar um evento grandioso, em alto nível, recolocando Votuporanga no circuito dos grandes eventos, principalmente no esporte.”