Corpo carbonizado: Polícia investiga possível ligação com o desaparecimento de Franciele da Costa

A Polícia Civil de Mirassol está investigando um possível homicídio após a descoberta de um corpo carbonizado em um matagal. O corpo, do sexo feminino, foi encontrado em uma estrada de terra que liga a cidade a Mirassolândia.

De acordo com informações da polícia, um homem que passava pelo local avistou as chamas e imediatamente acionou as autoridades. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização dos procedimentos legais.

A identificação da vítima tem sido um desafio devido ao estado de carbonização do corpo. No entanto, há suspeitas de que o corpo possa ser de Franciele da Costa, uma jovem que desapareceu na semana passada no bairro Solo Sagrado, em Rio Preto. O delegado Jairo Benetti informou que o irmão de Franciele forneceu amostras de sangue para realização de exames, que serão essenciais para confirmar se o corpo encontrado pertence à jovem desaparecida.

Nesse momento, a polícia aguarda o resultado do laudo para avançar nas investigações e esclarecer os detalhes do crime. A equipe está empenhada em obter todas as informações necessárias para identificar a vítima e levar os responsáveis à justiça.

Samir Cesar / Tanabi Noticias.