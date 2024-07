Copa Paulista: Votuporanguense enfrenta o Vocem querendo se manter na liderança

Votuporanga, SP, 05 (AFI) – Depois de folgar na rodada passada, o Votuporanguense, líder do Grupo 1, com seis pontos e com 100% de aproveitamento, encara neste sábado(06), às 18h, em Votuporanga, na Arena Plínio Marin, o Vocem, pela quarta rodada da Copa Paulista Sicredi. Na competição, o CAV vem de vitória por 2 a 1, frente ao Mirassol fora de seus domínios, enquanto, o Vocem ficou no empate, 1 a 1, diante do Mirassol, na rodada passada. Na tabela, o representante de Assis aparece na terceira posição com dois pontos ganhos.