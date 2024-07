Conselho de Pastores Evangélicos se reúne com a provedoria da Santa Casa na Igreja Amor & Família

Na manhã deste sábado, a Igreja Amor e Família em Votuporanga foi palco de uma reunião significativa entre o Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga e a Provedoria da Santa Casa de Misericórdia da cidade. O encontro contou com a presença do provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, sua equipe, pastores e líderes evangélicos, e teve como objetivo a apresentação dos números do hospital.

A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga é um hospital filantrópico e referência regional em atendimento de alta complexidade. Durante a reunião, o provedor Amaro Rodero destacou a necessidade crescente de recursos públicos e comunitários para a manutenção dos serviços prestados pelo hospital.

O presidente do Conselho de Pastores, Adhemar Siqueira, os pastores anfitriões Adriano Natal e José Porecatu, entre outros líderes evangélicos, ouviram atentamente a apresentação da equipe da Santa Casa. Eles discutiram formas de mobilizar a comunidade evangélica em apoio ao hospital, que atende não apenas Votuporanga, mas também municípios vizinhos.

Estiveram presentes também os vereadores Daniel David, presidente da Câmara Municipal, e o professor Djalma, destacando a importância do apoio político e comunitário para a instituição.

“A reunião foi muito importante,” destacou Adhemar Siqueira. “É essencial que a comunidade esteja unida para apoiar instituições tão fundamentais como a Santa Casa.”

Os pastores Adriano Natal e José Porecatu agradeceram a oportunidade de sediar o encontro e enfatizaram a relevância da colaboração entre as lideranças religiosas e a Santa Casa. “Foi um privilégio receber todos aqui e poder contribuir para um diálogo tão necessário,” afirmaram.

O Conselho de Pastores se reúne mensalmente para discutir projetos e iniciativas que beneficiem a comunidade votuporanguense, e encontros como este reforçam a importância da união e do trabalho conjunto em prol do bem comum.