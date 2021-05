Irmãos de Emaús destina verduras semanalmente para Santa Casa de Votuporanga

Compartilhar suas demandas, experiências e vivenciar a solidariedade. A Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús se uniu à Santa Casa de Votuporanga nesta pandemia do Coronavírus. Desde março, a entidade destina verduras semanalmente para o Hospital, referência para 53 cidades da região.

Em média, são 50 maços de alfaces ou almeirão entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Nesta semana, eles entregaram mais uma remessa de alface.

A coordenadora da Comunidade, Helena Eico Nosse de Souza, explicou a iniciativa. “Toda vez que nossa produção está excedente, entramos em contato com as instituições. Neste ano, priorizamos a Santa Casa e as entidades que fornecem marmitas para os necessitados”, contou.

O nutricionista João Carlos Bragato ressaltou a importância da doação. “Para ajudar na recuperação da saúde dos assistidos, oferecemos todos os nutrientes de uma dieta equilibrada. As verduras e os legumes são elementos importantes. Com ajuda dos Irmãos de Emaús, o cardápio ficou ainda mais saudável e atrativo”, afirmou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu as destinações. “Ficamos muito felizes em receber todo apoio da Comunidade Irmãos de Emaús. São verduras de qualidade, frescas e que refletem em mais saúde nos nossos pratos. Agradecemos imensamente a todos da entidade que, embora arrecadem recursos com essa venda de alimentos, não deixaram de nos ajudar”, finalizou.