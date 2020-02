Prefeito Adilson Segura antecipa reajuste salarial de professores municipais

O Ministério da Educação reajustou o salário de professores da educação básica e deu um prazo para que os municípios repassassem os novos valores para os servidores. O prefeito Adilson Segura conseguiu realizar o pagamento já em janeiro, antecipando o reajuste.

A Educação é prioridade na administração do Prefeito Adilson Segura, com investimento acima do que é obrigatório. “Estamos fazendo uma gestão consciente e responsável, e garantindo aos professores o reajuste. Além disso, investimos em capacitações, o que garante aos alunos mais qualidade de ensino”, disse o prefeito.

Para a secretária de Educação, Neli Geanini, a antecipação mostra o compromisso não só com os professores, mas com toda a população. “O prefeito Adilson Segura está economizando e aplicando recursos para melhor cada vez mais Valentim Gentil, especialmente a educação. Com o reajuste salarial logo no inicio do ano, os professores se sentem valorizados e motivados”, disse ela.