CAV perde em casa e Monte Azul mantém a liderança da Série A2

Azulão vence mais uma e se consolida na liderança; time de Votuporanga segue sem vencer e na lanterna da competição. No próximo domingo (16) pela sétima rodada, o Votuporanguense recebe o São Bernardo, às 10h.

O Monte Azul venceu o Votuporanguense por 3 a 1, na tarde desta terça-feira (12), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, pela sexta rodada da Série A2 do Campeonato Paulista.

Ferrugem abriu o placar para o Monte Azul logo aos três minutos de jogo. O empate dos donos da casa veio ainda no primeiro tempo, com Ricardinho, aos 17 minutos. O Monte Azul voltou à frente no placar com Gabriel Paulista, aos 31 minutos da etapa final. Jonathan, aos 38, ampliou o placar e garantiu a vitória dos visitantes.

A vitória manteve o Monte Azul na liderança da Série A2. Agora com 14 pontos, o Azulão soma quatro vitórias e dois empates. O Votuporanguense, na lanterna da competição, ainda não venceu e soma dois empates e quatro derrotas.

No próximo domingo (16) pela sétima rodada, o Votuporanguense recebe o São Bernardo, às 10h.

FOTO: Informações | Rafael Bento/CAV