Conheça onze prainhas da região para aproveitar o fim de ano

Prainhas da região são destinos certos para turistas aproveitarem as festas de final de ano

As prainhas da região de Rio Preto atraem turistas, principalmente no final do ano. Muitas pessoas aproveitam os dias de folga para curtir com a família e amigos, e trocam o mar pelas águas doces do Noroeste Paulista.

Na região, 11 cidades se destacam pelas suas prainhas de água doce. Sales, Pereira Barreto, Santa Fé do Sul, Cardoso e Ilha Solteira são as opções mais procuradas, no entanto, outras cidades também oferecem o sossego às margens do rio, com prainhas que oferecem área de camping, restaurantes, pistas de caminhada e toda infraestrutura para acomodação.

Confira as 11 prainhas para aproveitar: