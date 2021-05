COVID-19: Estrela e Indiaporã lideram em internados na Santa Casa de Fernandópolis

Com 3 pacientes cada uma internados na Santa Casa Fernandópolis devido à infecção por Covid-19, as cidades de Estrela D´Oeste e Indiaporã lideram os números de pacientes de cidades da região que estão no hospital.

Ao todo são 28 pacientes internados, sendo: 15 moradores de Fernandópolis, 3 de Indiaporã, 3 de Estrela D´Oeste, 1 de Macedônia, 1 de Turmalina e 5 de municípios que não pertencem à microrregião.

A UTI da ala para Covid tem 15 infectados pela doença, enquanto a enfermaria abriga 12 casos positivos e 1 suspeito.