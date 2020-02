Volume de passageiros cresce 13,8% no Aeroporto de Araçatuba

Passaram pelos terminais do aeroporto 115.671 passageiros – em 2018, o número de usuários foi de 101.627. Também foi registrado um aumento de 2,48% nos pousos e decolagens. Em 2019, foram 10.423 contra 10.170, em 2018.

O Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Logística e Transportes, registrou alta na movimentação de embarques e desembarques e de pousos e decolagens no Aeroporto Estadual Dario Guarita, em Araçatuba, durante 2019.

No comparativo de janeiro a dezembro do ano passado, frente ao mesmo período de 2018, houve aumento de 13,82%. Passaram pelos terminais do aeroporto 115.671 passageiros – em 2018, o número de usuários foi de 101.627. Também foi registrado um aumento de 2,48% nos pousos e decolagens. Em 2019, foram 10.423 contra 10.170, em 2018.

INVESTIMENTOS

Com investimento de mais de R$ 4 milhões, o Daesp informou que está realizando obras de melhorias na pista de pouso e decolagem, pista de táxi e pátio do aeroporto de Araçatuba.

“O Governo do Estado reduziu o ICMS que incide sobre o combustível de aviação, com o objetivo de criar novos voos no interior paulista. Além disso, o Daesp iniciou em 2019 um trabalho para ampliar a capacidade de seus aeroportos. Os dados consolidados de movimentação de passageiros evidenciam este potencial do interior de São Paulo, afirma o diretor superintendente do Daesp, Antonio Claret de Oliveira.

A redução do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços foi de 25% para 12% e foi aprovada pela Assembleia Legislativa em junho.

Araçatuba foi um exemplo de aeroporto que teve seus voos ampliados graças à redução de ICMS promovida pelo governador João Doria. O aeroporto da cidade tinha voos apenas da empresa área Azul. Neste ano, passou a receber também viagens da Passaredo e da Gol.

DESESTATIZAÇÃO

Os estudos para a desestatização do aeroporto de Araçatuba estão em andamento pelo Daesp, com assessoria da IOS Partners – consultoria internacional contratada que vai definir o modelo mais eficiente de gestão e funcionamento. Todo o processo de desestatização dos aeroportos estaduais deve ser concluído em 2020.

“O aumento no volume de passageiros e as obras nos aeroportos do Daesp só valorizam o processo de desestatização do Governo de Estado”, conclui Claret.

FONTE: Informações | sbtinterior.com / O Liberal Regional