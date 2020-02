Bancos leiloam 300 imóveis com descontos de até 73%

Há unidades em diferentes estados disponíveis no site da Sold Leilões e no Superbid Marketplace.

Os leilões oferecidos pelos bancos têm sido uma solução para liquidar as carteiras de imóveis, crescentes com a inadimplência, além de uma oportunidade para compradores finais e investidores adquirirem propriedades a taxas cada vez mais baixas. Pensando nisso, os bancos Santander e Itaú Unibanco promovem, por meio da Sold Leilões e da MaisAtivo, respectivamente, empresas do Grupo Superbid, a venda de 300 imóveis residências e comerciais por valores até 73% abaixo das avaliações iniciais de mercado.

O Santander promove dois leilões com datas de encerramento diferentes. O primeiro certame acontece até o dia 20 de fevereiro, em 11 estados brasileiros. Entre os destaques, está uma casa no município de São Félix do Coribe, na Bahia (BA), com área total de 375 m² e lance inicial de R$ 40 mil, equivalente ao maior desconto deste leilão.

No Rio de Janeiro, um apartamento de 219 m² no bairro da Freguesia, por exemplo, pode ser arrematado a partir de R$ 1 milhão, valor 44% abaixo da avaliação. Já em Belém do Pará, uma casa com dois quartos no bairro Castanheira está disponível pelo valor de R$ 203 mil.

Em Minas Gerais, são sete oportunidades disponíveis. Na cidade de Belo Horizonte, dois apartamentos podem ser adquiridos com lances iniciais de R$144 mil e R$165 mil. Já em Sete Lagoas, um apartamento pode sair pelo valor inicial de R$111 mil. Agora, se a procura for por uma casa, há oportunidades em Pompéu (R$62 mil), Juatuba (R$ 68 mil), Contagem (R$154 mil) e Montes Claros (R$ 528 mil), com descontos de até 50% no valor de avaliação. No estado de São Paulo, estão disponíveis mais de trinta imóveis com lances a partir de R$ 89 mil.

Já o segundo leilão, que termina no dia 28 de fevereiro, oferece imóveis comerciais em Porangatu, no interior do estado de Goiás, no Rio de Janeiro, nas cidades de Magé, Niterói e na capital, além de uma unidade em Pilar do Sul, no estado de São Paulo. Os descontos nestes lotes podem chegar a 38% abaixo da avaliação de mercado, com valores variando entre R$ 2 milhões e R$ 10 milhões. Os imóveis podem ser comprados à vista ou parcelados em até 60 vezes.

Para acessar todos os imóveis disponíveis no site da Sold, os interessados devem acessar: https://www.sold.com.br/leiloes-de-imoveis

De acordo com Henri Zylberstajn, CEO da Sold, o volume de imóveis ofertados no leilão do Santander é um atrativo para quem deseja investir em algo próprio neste início do ano. Para ele, indicativos como a facilidade do sistema de crédito estimulam as famílias a realizarem o desejo da casa própria e mostram um mercado aquecido.

“Temos lotes distribuídos por todo o país, com possibilidade de financiamento de até 90% do valor do imóvel e pagamento em até 420 meses diretamente com o banco. Se a pessoa já possuir uma propriedade, ela pode optar pela permuta, em que o imóvel é utilizado como parte do pagamento do novo item adquirido”, ressalta.

Já o banco Itaú oferece, até o dia 18 de fevereiro, três unidades no estado de São Paulo: dois apartamentos na capital, ambos com área média equivalente a 50 m² e com valores iniciais entre R$ 227 mil e R$ 230 mil; e outro, do mesmo tamanho, em São Bernardo do Campo, com lance mínimo de R$ 174 mil.

Para o diretor de Real State do Grupo Superbid, Pedro Barreto, os leilões possibilitam a compra de um imóvel por um preço mais acessível.

“No leilão do Itaú, por exemplo, é possível encontrar imóveis com até 30% do desconto em cima do valor de avaliação de mercado e valores de condomínio e IPTU também quitados até a data do arremate. Outra vantagem é que todas as unidades estão disponíveis para posse imediata após o pagamento, que deve ser realizado à vista”, explica.

Serviço: Leilão de Imóveis Santander

Data e horário: 20 de fevereiro, às 11h

Link: https://bit.ly/2u4nEEH

Leilão do Itaú Unibanco

Data e horário: 18 de fevereiro, às 18h30

Link: https://bit.ly/2vxwPxH

