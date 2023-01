Dupla é presa por tráfico e receptação de veículo em Fernandópolis

Dois rapazes foram presos pela Polícia Militar de Fernandópolis acusado de tráfico de drogas e receptação de veiculo furtado. As prisões aconteceram no início da noite desta quinta-feira, dia 25, no Jardim Santa Barbara em Fernandópolis.

Com um deles, foram encontradas oito porções de maconha, além de uma balança de precisão. Com o outro, uma motocicleta Honda, produto de furto ocorrido no último dia 20 de dezembro de 2022 em Estrela d´Oeste.

Os dois foram encaminhados ao Plantão Policial onde ficaram a disposição da Justiça de Fernandópolis.

Região Noroeste