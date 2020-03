Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista: Comissão Organizadora inicia medidas preventivas para evento seguro

A realização do 7º CIENP mantem-se programada para o período de 06 a 08 de julho, porém, cabe salientar que a Comissão Organizadora continuará acompanhando diariamente a situação para aplicar as recomendações necessárias de acordo com as orientações oficiais dos órgãos de saúde nacional e internacionais sobre o COVID-19.

A Comissão Organizadora do 7º CIENP – Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista, iniciou medidas preventivas para garantir processo seguro até a data do evento.

As medidas preventivas colocadas em prática envolvem ações relacionadas a disseminação de informações e hábitos de higiene pessoal para todos os envolvidos, a fim de evitar a propagação do vírus; ampliação das equipes de limpeza dos espaços e materiais utilizados no evento; expansão de equipes de Profissionais da Saúde para o atendimento ao público durante o evento.

Atualizações sobre as medidas adotadas pela Comissão Organizadora serão divulgadas por meio do site oficial do 7º CIENP.

A Comissão Organizadora se coloca à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

Ederson Marcelo Batista

Coordenador Executivo do ADE Noroeste Paulista