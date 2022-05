Câmara Municipal de Votuporanga presta homenagem à Faculdade Futura pela Semana Acadêmica 2022

Por iniciativa do vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura, a Câmara Municipal de Votuporanga concedeu Voto de Congratulação à Faculdade Futura pela Semana Acadêmica 2022.

A noite desta segunda-feira (23/5) foi marcada por uma justa homenagem durante a realização da 18ª Sessão da Câmara Municipal de Votuporanga.

Por iniciativa do vereador Jura Silva, o Legislativo Votuporanguense concedeu Voto de Congratulação à Faculdade Futura (Grupo Educacional Faveni), pela realização da Semana Acadêmica 2022.

Segundo Jura, a semana ocorreu entre os dias 03 e 05 de maio, marcando o retorno dos trabalhos presenciais da instituição. O tema do evento foi “Sociedade e Democracia”, e contou com a ministração de palestras com especialistas sobre assuntos bastante relevantes na atualidade.

A semana contou com o apoio do SEBRAE e da “Escola do Legislativo Dr. Roberto de Lima Campos” da Câmara de Votuporanga, aberto aos alunos e comunidade em geral.

“Considerando que a Semana Acadêmica contou com a participação da Consultora de Negócios Eliana Germano, que ministrou palestra sobre Inteligência Emocional, do Delegado da DISE de Novo Horizonte, Daniel Leal que discursou sobre o uso de drogas e suas implicações sociais e legais, e o Procurador Federal da Advocacia Geral da União, Senhor Caio Nardi, que explorou o tema Autonomia Municipal e a Participação Política do Cidadão, encerrando com méritos o evento”.

Diante da importância da realização da Semana Acadêmica, que aconteceu com o intuito de reunir presencialmente, alunos e professores, depois de um longo período enfrentado, reclusos, devido à pandemia mundial do COVID-19, a Câmara externa as congratulações aos responsáveis pelo evento, em nome da Diretora Acadêmica: Dra. Ana Paula Rodrigues, Gestor de Políticas Acadêmicas Tiago Moreno Lopes Roberto, Coordenadora do Curso de Pedagogia: Elimeire Alves de Oliveira, Coordenador de Ciências Contábeis, Administração e Gestão de Recursos Humanos: Sileno Marcos de Araujo Ortin pela realização da Semana Acadêmica 2022.