Descontos e benefícios exclusivos podem ser utilizados em estabelecimentos comerciais e em plataformas digitais; lista pode ser acessada em unifev.edu.br/vantagens

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) lançou recentemente um projeto inovador destinado a enriquecer a experiência educacional de sua comunidade acadêmica. Intitulado “Vantagens de ser Unifev”, o programa foi apresentado a colaboradores e alunos de todas as suas Instituições mantidas, incluindo a Unifev, o Colégio Unifev e a Rádio e TV Unifev.

Este novo projeto busca ir além dos limites da sala de aula, oferecendo aos membros da comunidade acadêmica uma gama de benefícios e descontos em uma variedade de empresas parceiras. Desde softwares essenciais até plataformas digitais inovadoras, o programa promete ampliar os horizontes educacionais, profissionais e pessoais dos alunos e colaboradores da FEV. “O programa ‘Vantagens de ser Unifev’ reflete nosso compromisso contínuo com a excelência acadêmica e o bem-estar de nossa comunidade educacional”, declarou o diretor-presidente da FEV, Douglas Gianoti.

Paulo Gil Guimarães, Controller da Instituição, enfatizou que “a Unifev estabelecerá colaborações com empresas que compartilham de seus valores e princípios, proporcionando vantagens e privilégios atrativos em mercadorias e serviços destinados a todo o corpo acadêmico”.

Com essa iniciativa, a FEV estabelece novos padrões de apoio aos seus membros, facilitando o acesso a ferramentas e recursos essenciais para o sucesso pessoal e profissional. Além disso, o programa fortalece os laços entre a Instituição e a comunidade empresarial local, promovendo uma colaboração mutuamente benéfica.

“Os benefícios do programa incluem descontos em softwares especializados, assinaturas premium de plataformas digitais, ofertas exclusivas em serviços e produtos locais e muito mais. Essa abordagem abrangente visa enriquecer a jornada educacional dos alunos, preparando-os para os desafios do mundo real enquanto desfrutam de vantagens tangíveis em seu dia a dia”, destacou o supervisor do setor Comercial da Unifev, Sidnei Xavier Júnior.

A lista de empresas pode ser acessada pelo link [unifev.edu.br/vantagens]unifev.edu.br/vantagens. Para desfrutar de todos os benefícios é necessário apresentar o crachá (colaborador) e/ou carteira de estudante (aluno), ou utilizar o e-mail Institucional para utilizar os produtos digitais. Para novas parcerias entre em contato com o setor Comercial pelo WhastApp (17) 99629-3984.