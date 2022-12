Confira os nomes dos 37 ministros do futuro governo Lula

Os últimos nomes de ministros do futuro governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, foram anunciados ontem (29), em Brasília. No total, serão 37 ministérios. Desses, cinco são ligados à Presidência da República. Os ministros assumem o cargo no próximo domingo (1º).

Confira abaixo os nomes anunciados para todos os 37 ministérios:

Na Presidência da República:

Casa Civil – Rui Costa

Secretaria-Geral – Márcio Macedo

Secretaria de Relações Institucionais – Alexandre Padilha

Gabinete de Segurança Institucional – Gonçalves Dias

Secretaria de Comunicação – Paulo Pimenta

Na Esplanada dos Ministérios:

Advocacia-Geral da União (AGU) – Jorge Messias

Controladoria-Geral da União – Vinicius Marques de Carvalho

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Carlos Fávaro

Ciência e Tecnologia – Luciana Santos

Cultura – Margareth Menezes

Defesa – José Múcio Monteiro

Fazenda – Fernando Haddad

Educação – Camilo Santana

Gestão e Inovação em Serviços Públicos – Esther Dweck

Igualdade Racial – Anielle Franco

Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – Geraldo Alckmin

Integração e Desenvolvimento Regional – Waldez Góes

Justiça e Segurança Pública – Flavio Dino

Pesca e Aquicultura – André de Paula

Previdência Social – Carlos Lupi

Saúde – Nísia Trindade

Cidades – Jader Filho

Comunicações – Juscelino Filho

Relações Exteriores – Mauro Vieira

Minas e Energia – Alexandre Silveira

Mulher – Cida Gonçalves

Portos e Aeroportos – Marcio França

Desenvolvimento Social, Assistência, Família e Combate à Fome – Wellington Dias

Esporte – Ana Moser

Meio Ambiente – Marina Silva

Planejamento e Orçamento – Simone Tebet

Trabalho e Emprego – Luiz Marinho

Turismo – Daniela Souza Carneiro

Direitos Humanos e Cidadania – Silvio Almeida

Povos Indígenas – Sônia Guajajara

Transportes – Renan Filho

Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – Paulo Teixeira