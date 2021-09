Vereador Carlim Despachante pede redutores de velocidade em vários pontos da cidade

O vereador Carlim Despachante (PSDB) usou a tribuna legislativa na sessão ordinária desta segunda-feira, para pedir à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes a instalação de redutores de velocidade em diversos pontos de Votuporanga.

Por meio das indicações número 832 e 833/2021, o vereador Carlim pediu ao Poder Executivo para que, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, promova a instalação de redutor de velocidade (lombada) na Avenida Fortunato Targino Granja, confluência com as Ruas Paraguai e Chile, no Bairro Chácara das Paineiras e na Avenida João Bolotari, nº 881, no Loteamento Cidade Jardim.

Em sua justificativa, o vereador destaca que o tráfego de veículos aumentou consideravelmente nos últimos anos, fato que requer investimentos constantes nesse segmento por parte do poder público municipal.

As solicitações, segundo o vereador, tem o objetivo de evitar abusos de velocidade, e com isso garantir mais segurança aos moradores.