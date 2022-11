Tarcísio confirma Eleuses Paiva como secretário estadual de Saúde

Governador eleito confirmou nesta quarta o nome do médico e ex-vice-prefeito de Rio Preto para o comando da pasta

O governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou no início da noite desta quarta-feira, 23, o nome do médico e ex-vice-prefeito de Rio Preto Eleuses Paiva (PSD) como secretário estadual de Saúde de São Paulo a partir de 2023.

Eleuses tem 69 anos e fez parte da equipe de campanha, sendo o responsável pela coordenação do tema no Plano de Governo. Ele também faz parte da equipe de transição do novo governo estadual, anunciada na terça-feira.

“O Eleuses é uma pessoa de extrema confiança, tem um perfil técnico, a exemplo do que eu prometido para o secretariado do estado de São Paulo, e participou ativamente da construção do nosso Plano de Governo. Só tem a agregar ao nosso time em fazer a diferença em prol do estado de São Paulo”, avaliou o governador eleito Tarcísio de Freitas.

Veja o currículo do secretário