Deputado Geninho cobra Ministério da Saúde sobre papel real da ANS

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook



Parlamentar questiona periodicidade de atualização de rol de procedimentos, bem como fiscalizações de planos de saúde

O deputado federal, Geninho Zuliani, do União Brasil, quer saber do Ministério da Saúde a real finalidade institucional da Agência Nacional de Saúde



Suplementar (ANS). O parlamentar protocolou nesta quinta-feira, dia 9/6, requerimento no órgão, destinado ao ministro Marcelo Queiroga, em que questiona ainda a atuação do órgão na defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde.

Na última quarta-feira, decisão do Supremo Tribunal de Justiça, desobrigou os planos de saúde de todo o País de cobrir procedimentos fora da lista da ANS, o que reflete na cobertura de exames, terapias, cirurgias e fornecimento de medicamentos, por exemplo, podendo deixar pacientes desatendidos no Brasil todo.

“Essa decisão vai impactar na vida de milhares de pessoas, por isso queremos saber se a ANS está de fato exercendo seu poder, aliás, seu dever, de defesa do interesse público, regulando as operadoras”, frisou o deputado.

No documento, Geninho questiona a periodicidade de atualização do rol de procedimentos da ANS, motivos para que a relação estaria tão defasada e providências tomadas para garantir celeridade na fiscalização.

“Vemos que esse rol está congelado há anos, não acompanhando as inovações da medicina, inércia esta que acaba por proteger o outro polo da ação, as operadoras de plano de saúde. Não podemos permitir que a falta de controle e fiscalização da ANS impacte na suspensão de procedimentos, exames e tratamentos indicados por médicos por não sentirem-se coibidas pelo órgão fiscalizador”, frisou o deputado.