Confira as vagas de emprego disponíveis no Posto de Atendimento ao Trabalhador de Votuporanga (PAT).

💻 Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O PAT fica localizado no Centro do Empreendedor, na Rua Barão do Rio Branco, n° 4497. Horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h.

📧 www.empregavotu.com.br- Hoje, mais de 80 vagas estão disponíveis. Acesse o site, cadastre seu currículo e concorra às vagas