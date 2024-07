Campanha do Dia dos Pais sorteará mais de R$ 35 mil em prêmios

ACV e Flash Net apresentaram promoção que entregará uma moto, vales-compras e planos de internet.

Mais de R$ 35 mil é o que a Associação Comercial de Votuporanga – ACV e a Flash Net Brasil vão entregar em prêmios pela Campanha do Dia dos Pais 2024. A iniciativa foi lançada na manhã desta quinta-feira (18.jul) com a presença da imprensa e convidados especiais na empresa do patrocinador master.

Entre os dias 27 de julho e 10 de agosto, quem comprar nas lojas participantes da campanha receberá os cupons para concorrer a uma moto Honda Bros 0km ano e modelo 24 no valor de R$ 23 mil; a cinco vales-compras de R$ 1 mil e a cinco planos de internet de 350GB com todos os equipamentos inclusos por 12 meses no valor de R$ 1.200,00 cada.

Os 11 comerciários que fizerem as vendas campeãs receberão R$ 200 em vales-compras.

O sorteio será no dia 14 de agosto, às 9h, na praça da Concha Acústica e a entrega será no dia 21 de agosto, às 9h na Flash Net Brasil (Rua Pernambuco, 4074). O regulamento da promoção está disponível no site acv.net.br/pais2024

Ao lado dos representantes da Flash Net Adilson e Eduardo, o presidente Glauco Ventura e a presidente eleita Natália De Haro recepcionaram as autoridades e lideranças da cidade, entre elas o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Miguel Maturana; os vereadores Jura e Osmair Ferrari; o gerente do Sebrae-SP, Marcos Amâncio; a gerente do Senac, Eliane Godoi; e o presidente da Airvo, Luiz Paladini Junior.

Horário especial

Por conta do Dia dos Pais (11/8), a ACV anunciou horário especial das lojas de Votuporanga no dia 9 de agosto, sexta-feira, até 20h e no segundo sábado do mês (10), até 18h.

Posse

No próximo dia 25 de julho, o presidente da ACV, Glauco Ventura fará a transferência do cargo à presidente eleita em Assembleia, Natália Fonseca De Haro. O evento será às 19h30 no auditório da ACV. A comerciante e publicitária será a primeira mulher a presidir a entidade em 77 anos de história.