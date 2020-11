Região Noroeste de São Paulo permanece na fase amarela

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou no início da tarde desta segunda-feira, dia 30, que o Noroeste Paulista, que inclui as microrregiões de São José do Rio Preto, Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul permanecem na fase amarela do Plano SP, para alívio de muitos comerciantes.

A área total abrange 102 municípios que continuam com comércio e shoppings abrindo oito horas por dia, além de bares e restaurantes que poderão abrir até as 23h00.

O índice de ocupação de leitos de UTI na região, foi crucial para manter a região na fase, já o índice de ocupação está na casa dos 40%.

São cinco fases e a mais dura é a 1 e o melhor cenário de reabertura é a fase 5. Desde o começo do programa, a região sempre permaneceu na fase laranja.