Condutora fica ferida após colidir contra traseira de caminhão na Euclides da Cunha

Acidente ocorreu próximo ao trevo de Cosmorama/SP. De acordo com a Santa Casa de Votuporanga/SP, “M.E.M., passa por atendimento médico e realização de exames e seu estado de saúde é considerado estável.”

Na tarde deste sábado (20), uma motorista de 22 anos, moradora de Valentim Gentil/SP, ficou ferida após colidir com a caminhonete que dirigia contra a traseira de um caminhão que estava parado no acostamento da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trecho de Cosmorama/SP.

De acordo com informações, ainda por motivos a serem esclarecidos a condutora não conseguiu evitar a colisão. O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou a vítima que ficou presa no interior do veículo; sendo ela socorrida pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga/SP.

Em nota, o centro médico informou que “M.E.M., passa por atendimento médico e realização de exames e seu estado de saúde é considerado estável.”