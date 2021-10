Comunidade São Francisco repassa cestas básicas para famílias atendidas

A Comunidade São Francisco de Assis repassou na tarde de ontem (15/10) uma importante ajuda para o público atendido.

A entidade atende, por meio do CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social), 40 inscritos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Os atendidos receberam ontem, cada um, uma cesta básica completa, para ajudar no lar.

Os itens foram repassados pela entidade por meio do Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama Rose Seba. Presente na entrega, Rose mais uma vez destacou o quanto se sente lisonjeada em estar a frente do Fundo Social e poder ajudar os que mais precisam.

“Recebemos estas cestas básicas e repassamos para as entidades, que são nosso braço direito e atendem com muito carinho a todos. As organizações fazem a distribuição para seus atendidos conforme acharem melhor. É um prazer acompanhar este momento, pois vemos a alegria nos olhos destas pessoas. O que pudermos fazer para ajudar, vamos fazer ainda mais. É um grande privilégio e missão estar no Fundo Social”, falou.

Rose aproveitou o momento para elogiar os trabalhos da Comunidade São Francisco. “A entidade faz um trabalho brilhante no município, atendendo as pessoas que mais necessitam da Prefeitura. E como é bom poder contribuir com nossas famílias”, disse.

A presidente da entidade, Luzia de Souza Pupim, disse que mais de 200 famílias estão inscritas hoje, recebendo apoio nos inúmeros serviços oferecidos.

“Estamos sempre empenhados em desenvolver um trabalho sério junto de toda diretoria para atender, não somente as 40 atendidas do serviço de convivência, mas sim as mais de 200 famílias cadastradas na instituição, que dependem dos nossos serviços. Queremos também agradecer a Secretaria de Assistência Social por toda parceria que tem feito da entidade um local de apoio dos que mais precisam. Esses alimentos serão para contribuir na alimentação familiar dos que mais precisam, dos que passam por dificuldades neste momento de pandemia.”

Presente no evento, o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, parabenizou toda diretoria da entidade pelo repasse.

“Conheço todo trabalho que a entidade realiza diariamente e sei do sofrimento que eles passam para atender a população em vulnerabilidade social. Vejo que a atual administração do prefeito Jorge Seba vem se destacando, mesmo com todas as dificuldades que estamos enfrentando. A marca deste governo será o grande apoio ao setor social, aliado com as ações da nossa primeira-dama, que desenvolve um trabalho admirável por todos”, falou.

A entidade, que fica no bairro São João e possui mais de 30 anos de fundação, atende grande parte das famílias que moram na Zona Sul de Votuporanga. É

uma associação civil, filantrópica e beneficente, com fins não econômicos. A comunidade atende os moradores dos bairros São João, Estação, Matarazzo, Parque Guarani e outros, sendo estes considerados os bairros de maior vulnerabilidade social e com maior índice de pobreza. O atendimento ao público é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Brechó

Para ajudar nos custeios da casa, a entidade mantém um brechó de roupas semi-novas. São vendidas a preços populares roupas adultas, infantis, agasalhos e calçados. Os valores variam de R$ 2 a R$ 5.