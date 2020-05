Uma surpresa para todos foi a velocidade da pandemia do novo coronavírus em todo o mundo. Os principais focos estão no esforço das políticas de saúde para conter a propagação do vírus e os cuidados de indivíduos com a infecção aguda. Contudo, uma condição séria relacionada à Covid-19 é o impacto psicológico, financeiro e social que pode comprometer significativamente a condição de saúde de todos.