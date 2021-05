Hospital de Base fará estudo de nova vacina da gripe em humanos

Estudo prevê a participação de 600 voluntários de Rio Preto e região.

A cidade de Rio Preto servirá como base para um importante estudo de uma nova vacina tetravalente contra a gripe, desenvolvida pelo Instituto Butantan. A ação será feita por meio do Centro Integrado de Pesquisa (CIP) do Hospital de Base para avaliar a imunogenicidade e a segurança do novo imunizante.

A vacina do Butantan inclui quatro cepas do vírus Influenza, sendo duas cepas A (H3N2 e H1N1) e outras duas cepas B (B Victoria e B Yamagata). O estudo prevê a participação de 600 voluntários em Rio Preto e região.

Pessoas de todas as idades, a partir de 3 anos até maiores de 60, poderão se inscrever, através de preenchimento de um questionário disponível no site do Hospital de Base.

A equipe do centro entrará em contato, por telefone, para agendamento de uma visita de triagem no centro de estudos no andar subsolo do Hospital de Base, no CIP vacinas. Contate seus familiares para participar desta pesquisa. Todos os participantes deste estudo receberão alguma vacina, que será trivalente ou tetravalente.

Não poderão participar do estudo:

– Indivíduos com hipersensibilidade (alergia) às proteínas do ovo ou frango ou qualquer um dos constituintes da vacina;

– Mulheres grávidas;

– Indivíduos portadores de doenças crônicas descompensadas.

Os interessados em se voluntariar podem se inscrever pelo site. Infomrações pelo telefone: (17) 3201-5000 / Ramal 1014 e 1015.

SBT Interior