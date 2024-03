Novo Ambulatório de Dengue atenderá todos os dias, das 7h à meia-noite, a partir de segunda-feira

Consultório Municipal do Pozzobon atenderá exclusivamente pessoas com sintomas de Dengue; população que era atendida no local será transferida, temporariamente, para o Consultório do bairro Parque das Nações

Devido ao crescente número de casos de Dengue em Votuporanga, a Secretaria Municipal da Saúde inicia, nesta segunda-feira (4/3), um novo fluxo de atendimento para pessoas com sintomas da doença. O Consultório Municipal “Josephina Pirotello Pesciotto”, conhecido como Dona Nina, localizado na Rua Antônio Galera Lopes, nº 2.652, ao lado do Hospital do Pozzobon, passará a atender, exclusivamente, pacientes suspeitos ou positivos de Dengue. O Ambulatório de Dengue, popularmente conhecido como Dengário, funcionará todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 7h à meia-noite.

A população que era atendida neste Consultório Municipal do Pozzobon será transferida, temporariamente, para o Consultório “Daniele Cristine Lamana”, localizado na Rua Waldemar Carvalho de Souza, nº 1602, no bairro Parque das Nações. Com a mudança, consultas médicas, coleta de exames e outros atendimentos rotineiros serão prestados no Parque das Nações, mas, os serviços de dentista, fisioterapia, ultrassom e da farmácia continuarão normalmente no Consultório do Pozzobon.

Com a implantação do Ambulatório de Dengue, os pacientes terão atendimento com toda a estrutura necessária para hidratação e observação. “Teremos equipes de profissionais de saúde, médicos, enfermagem, focados nesse tipo de atendimento, com exames, orientação e atenção especial para quem está com os sintomas da doença”, explicou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Lembrando que quem precisar de atendimento médico da meia-noite às 7h, o serviço será prestado na UPA e no Hospital do Pozzobon, que seguem atendendo normalmente em sistema de plantão 24 horas.

Informe dengue

Dados divulgados pela Secretaria da Saúde de Votuporanga nesta quinta-feira (29/2), contabilizam 589 casos positivos de Dengue já neste ano e outros 1.764 estão em investigação. Dos 589, sete são do tipo DENV3. Dois óbitos também foram registrados este ano, uma mulher, 71 anos, do São Cosme e o outro de uma mulher, 74 anos, do bairro Chácara da Aviação, sendo este último registrado no dia 12 de fevereiro e confirmado nesta semana. O boletim ainda contabiliza dois casos positivos para Chikungunya e outros sete em investigação.