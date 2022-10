Prefeitura de Rio Preto inaugura Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braile, que será administrado pela Funfarme

A Funfarme (Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto) assinou com a Prefeitura de Rio Preto, nesta terça-feira, dia 27, o contrato de gestão do Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braile. A assinatura aconteceu durante a inauguração, com a presença do prefeito de Rio Preto, Edinho Araujo, do secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, de diretores da Funfarme e suas unidades, familiares do Dr. Braile, o homenageado, autoridades públicas e representantes da sociedade organizada. É importante destacar que, por integrar a rede assistencial de saúde pública municipal, os atendimentos no HM serão destinados aos moradores de São José do Rio Preto.

O diretor executivo da Funfarme, Dr. Jorge Fares, ressaltou a excelência da infraestrutura do hospital. “Não há nada comparável à inauguração deste hospital nos últimos anos como benefício público para a população de Rio Preto e região. Este hospital possui infraestrutura incomparável e equipamentos de alta tecnologia e irá preencher uma lacuna enorme pela carência de leitos do SUS na cidade, em benefício sobretudo da população carente”, afirmou Dr. Jorge Fares.

A diretora do Hospital de Base, Dra. Amália Tieco, disse ser “indescritível a sensação de ver nascer um hospital” e completou: Não existe no país hospital municipal com esta infraestrutura e tecnologia. Elas vão permitir à Funfarme, através da nossa gestão, entregar a medicina de excelência que nosso complexo hospitalar já oferece a Rio Preto e região.”

O Hospital Municipal inicia o atendimento em meados de outubro, sendo os serviços implantados gradativamente. “Vamos começar com 15% dos atendimentos previstos mensalmente. Nessas primeiras semanas, começaremos por atendimentos ambulatoriais e cirurgias de oftalmologia, como de catarata, por exemplo. Em seguida, em dezembro, começamos as internações e cirurgias de alta complexidade”, explicou Maria Regina Jabur, superintendente assistencial da Funfarme.

O hospital irá oferecer atendimento e realizará cirurgias de média e baixa complexidades apenas para os moradores de Rio Preto, sendo referência para o encaminhamento de pacientes pelas unidades básicas de saúde (UBSs) e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Estas unidades continuarão a ser responsáveis pelos atendimentos de urgência e emergência.

O hospital possui 78 leitos, 60 rotativos clínicos cirúrgicos, distribuídos em duas enfermarias de quarto duplo, um leito em isolamento em cada enfermaria, 3 leitos de indução anestésica, 10 leitos pós-anestésicos, e 5 leitos de UTI, sendo um em isolamento, cinco salas cirúrgicas para especialidades e duas exclusivas 400 cirurgias por mês, em especialidades como ortopedia, otorrinolaringologia, ginecologia e cirurgias gerais, e mais 450 oftalmológicas.

A Funfarme irá implantar no Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braile a mesma filosofia de gestão adotada em suas unidades. Sua gestão é considerada pelo governo do Estado de São Paulo como exemplo de transparência e eficiência no sentido em que busca maximizar ao máximo os recursos e reduzir os custos para oferecer cada vez mais melhores atendimento e serviço à população.