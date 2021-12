Santa Casa de Votuporanga entrega nova Pediatria e sala de apoio

A Santa Casa de Votuporanga não para de investir, pensando em oferecer o melhor para cada paciente. Nesta quinta-feira (9/12), a Instituição entregou dois setores: nova Pediatria e sala de apoio, reforçando sua missão de acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de todos.



O provedor Dr. Roberto Biazi citou que a importância da obra. “Todos os locais do Hospital são importantes, mas a Pediatria nos toca e nos realiza muito. Ao adentrarmos na ala D, voltada para o Sistema Único de Saúde (SUS), e podemos aferir que nada se distingue das melhores alas dos grandes hospitais do Brasil. Queremos com isso, salvar vidas e melhorar a saúde de nossa população”, enfatizou.





Ele deu detalhes dos investimentos. “Na ala pediátrica, são 14 leitos muito bem equipados, com iluminação e decoração. Conseguimos destacar uma parte desse espaço com área voltada para os médicos, para enfermaria, com mais condições de atendimento. Também estão inaugurando uma sala de apoio para assistir pacientes e acompanhantes em período de pré e pós-internação, momento difícil em que a pessoa se sente deslocada dada a fragilidade que a saúde se dispõe, visando melhor atendimento”, disse.



Por sua vez, o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, enfatizou a atuação na Santa Casa. “Nunca é demais lembrar tudo que a Instituição oferece em termos de saúde. Quando você compara índice de desenvolvimento humano, tem saúde e educação. E o nosso é sempre apontado como excelência”, afirmou.



Ele frisou a importância das inaugurações. “O ambiente é lindo e acolhedor. A gratidão tem que ser extensiva a todos que passaram, que procuraram deixar o Hospital melhor, na limpeza, com alimento adequado, os que trabalham no administrativo, que construíram essa Instituição em 71 anos. Hoje entregam 14 leitos Sistema Único de Saúde (SUS) que fazem inveja à maioria dos hospitais particulares, com foco no atendimento humanizado”, complementou.



A secretária municipal de Saúde, Ivonete Felix, também fez seu discurso. “Ao visitar a ala D, foi um encantamento. Tenho certeza que, atrás deste ambiente aconchegante, há uma proposta de cuidado e uma equipe com muito amor. Cada detalhe foi pensando no filho, no neto e no sobrinho. E, principalmente, é uma alegria ainda maior saber que é destinada para o Sistema Único de Saúde. Em Votuporanga, o SUS é diferente”, enfatizou.



A médica coordenadora de Pediatria da Santa Casa, Dra. Luciany Bernardeli, destacou a emoção de entregar uma nova Pediatria. “Tenho certeza que Deus continuará nos abençoando, nos dando força, resiliência, sabedoria, para que todos que nos procurem e permaneçam aqui conosco alguns dias, não encontrem apenas a cura, mas um ambiente de paz, luz, harmonia. O nosso sentimento é de gratidão e que seja um recomeço de uma maneira brilhante”, frisou.







Os investimentos



A Nova Pediatria (ala D) ganhou uma reformulação. O investimento total é de R$292.641,00. A reforma foi planejada em todos os detalhes para atender às necessidades de crianças que necessitem de atendimento especializado e humanizado. A equipe de profissionais e a melhoria na infraestrutura e ambiência trazem conforto e acolhimento aos pacientes.



A Instituição aprimorou toda estrutura existente da ala D, de quartos e banheiros. A nova Pediatria tem 14 leitos e recebeu pintura, iluminação, sinalização e equipamentos modernos.



O posto de enfermagem da ala também foi reformulado, uma vez que antes o espaço era dividido com os médicos. Uma sala de prescrição médica foi construída, juntamente com sala de chefia de enfermagem, roupeiro, expurgo, banheiro e copinha individualizados (antes esses espaços eram compartilhados com a Maternidade).



A Brinquedoteca também não ficou de fora do investimento. O espaço lúdico também ganhou destaque, com uma nova ambientação, proporcionando um local mais agradável e humanizado, além de auxiliar no processo de recuperação.



A Santa Casa de Votuporanga inaugurou também a sala de apoio, espaço onde os pacientes de convênio podem aguardar no pré e pós-internação. O ambiente traz conforto e acolhimento, com ar-condicionado, mobiliário, televisão, além de um banheiro. O investimento é de R$73.000,00.