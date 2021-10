Comerciante é preso em flagrante após espancar a esposa

Um comerciante de 31 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado, 16, após espancar a esposa, de 28, a qual acusava de traição.

A vítima pediu socorro à Polícia Militar após ser agredida com socos e chutes no rosto. A equipe chegou ao endereço, localizado no Jardim Primavera, por volta das 3h30.

Aos pms, a mulher afirmou que o marido chegou em casa acusando ela de tê-lo traído com o vizinho. Ele ainda acompanhou a esposa até o banheiro e afirmou que havia óleo na urina da vítima, produto que, na visão dele, seria lubrificante sexual.

O homem não estava na casa quando a polícia chegou.

A vítima disse ainda que ele escondia uma arma no serv festas o qual é proprietário.

E forneceu aos policiais a chave do comércio. Um revólver calibre 32 foi encontrado escondido na churrasqueira.

Enquanto a equipe se deslocava para a delegacia com a vítima, o comerciante foi localizado e preso.

Ele vai responder por violência doméstica, lesão corporal, ameaça e posse ilegal de arma de fogo.