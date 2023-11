POLÍCIA MILITAR PRENDE DUAS PESSOAS PROCURADAS NO MESMO DIA

Policiais militares do 28º BPM/I prenderam duas pessoas procuradas pela justiça nesta segunda-feira, dia 06.

A primeira prisão ocorreu na Ilha Solteira, onde um morador da cidade, com mandado de prisão por Furto, com pena de 3 anos e 7 meses de reclusão em regime fechado, foi preso.

A segunda prisão ocorreu em Castilho, onde policiais abordaram indivíduo, morador de São Paulo, procurado por não pagamento de pensão alimentícia, com pena de prisão de 30 dias, mais pagamento do débito de R$ 11.088,00, também sendo preso, à disposição da justiça.

As prisões são fruto do patrulhamento preventivo e ostensivo, retirando de circulação pessoas nocivas à sociedade.

