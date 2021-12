Iniciativa inédita, promovida pela Instituição, concederá 39 bolsas de estudo direcionadas a jovens de baixa renda residentes nos municípios parceiros

Na manhã do último sábado (dia 4), a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) apresentou à comunidade uma iniciativa inédita: o Programa Bolsa Comunitária, que oferecerá 39 bolsas 100% gratuitas para cursos de graduação na UNIFEV. O anúncio da novidade foi realizado na presença da Diretoria Executiva da FEV, Conselhos Fiscal e de Curadores, Reitoria, coordenadores, supervisores, docentes e colaboradores, além de autoridades municipais, representantes de clubes de serviço e a imprensa.

Na oportunidade, os convidados presentes no Auditório da Cidade Universitária “José Camilo Bertolozzi”, puderam conhecer os detalhes do Programa, durante uma apresentação conduzida pelo Diretor-Presidente da Fundação, Douglas Gianoti, que destacou o papel social da iniciativa.

“A UNIFEV está presente em diversas ações socialmente responsáveis no município e na região. Neste momento, estamos muito orgulhosos em trazer essa oportunidade para jovens de baixa renda, que sonham ingressar em uma faculdade. São cerca de R$10 milhões investidos diretamente em Educação, com o objetivo de transformar vidas”, disse.

Em sua fala, o Reitor do Centro Universitário, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, enalteceu o caráter transformador do Programa. “Está no DNA da Instituição contribuir com iniciativas de responsabilidade social, que possibilitem a construção de trajetórias de sucesso, por meio do conhecimento. São muitas as pessoas que, sem essa oportunidade, não teriam condições de cursar o Ensino Superior. É muito gratificante contribuir com a realização de sonhos!”.

Em ato simbólico, a responsável pelo Departamento do Ensino Fundamental da Secretaria da Educação de Votuporanga, Andria Delavale, recebeu o primeiro selo “Município Parceiro da Educação”, entregue pelo Diretor 1º Tesoureiro, Celso Penha Vasconcelos.

BOLSA COMUNITÁRIA

Serão investidos pela FEV o total de R$ 9,8 milhões em 39 bolsas de estudo, válidas durante todo período do curso, direcionadas para jovens residentes nas cidades parceiras, cuja relação pode ser consultada na íntegra pelo link: [unifev.edu.br/municipioparceiro]unifev.edu.br/municipioparceiro. Para se inscrever, os participantes devem ter cursado integralmente e concluído o Ensino Médio na rede pública de ensino, entre os anos de 2019 e 2020.

Além disso, é preciso ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtido bom desempenho, em 2019 ou 2020; renda familiar bruta mensal menor ou igual a R$ 825 (por pessoa); não possuir débitos com a FEV; e ser aprovado em avaliação socioeconômica; entre outros requisitos.

O Programa Bolsa Comunitária só é possível por meio de uma parceria entre a UNIFEV e os municípios parceiros. A partir da iniciativa, as cidades vinculadas ao Programa serão certificadas com o selo de “Município Parceiro da Educação”. Para consultar as cidades participantes, basta acessar o link acima citado.

Outras informações e critérios para participação no Programa estão disponíveis pelo site: [unifev.edu.br/bolsacomunitaria]unifev.edu.br/bolsacomunitaria.





CONFIRA ABAIXO A RELAÇÃO DE VAGAS