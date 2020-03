As turmas do Ensino Médio do Colégio Unifev estiveram, na última sexta-feira (28), visitando as exposições Leonardo Da Vinci: 500 anos de um gênio e Egito Antigo: do cotidiano à eternidade, realizadas no Museu da Imagem e do Som (MIS Experience) e no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), respectivamente.

Na oportunidade, os alunos estiveram acompanhados pelo Prof. Me. Fábio Martins (Literatura), pelo Prof. Me. Paulo Stipp (História), pela Profa. Fernanda Luizi (Inglês) e pelo colaborador do Colégio Lucas Morilhas. Durante o tour pelo MIS Experience, os estudantes conheceram a vida e o legado de Da Vinci, como as suas principais obras e réplicas de máquinas do artista. No CCBB, as turmas foram apresentadas às esculturas, pinturas, objetos e sarcófagos de uma das civilizações mais antigas e importantes do mundo, o Egito.

De acordo com a coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, é essencial que os alunos adquiram repertório cultural em atividades extracurriculares ainda durante o período de formação escolar. “O Colégio sempre organiza viagens que possibilitem a vivência daquilo que é aprendido dentro da sala de aula. Muitas vezes, o processo de absorção de conhecimento e de criação do pensamento crítico, começa com experiências educativas e interativas extraclasse”, destacou.

ESPAÇOS CULTURAIS EM SÃO PAULO

O MIS Experience é o novo equipamento cultural do Estado de São Paulo com foco em exposições imersivas. Foi criado a partir de uma parceria do Museu da Imagem e do Som, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, e a TV Cultura.

Por sua vez, os Centros Culturais Banco do Brasil (CCBBs) contam com programações que abrangem artes cênicas, cinema, exposições, palestras, seminários e música, entre outros. Em 25 anos de atuação, os CCBBs receberam mais de 74 milhões de visitantes, com a realização de 3,6 mil projetos e mais de 12 mil eventos, consolidando-se como um dos principais centros culturais do cenário brasileiro e internacional.