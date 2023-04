Senac São Paulo realiza 1ª Semana Senac de Aprendizagem Profissional

Celebrando o Dia Internacional do Jovem Trabalhador (24 de abril), a instituição abre espaços de diálogo com empresas e juventudes

De 24 a 28 de abril, o Senac São Paulo abre as portas para realizar, pela primeira vez, a Semana Senac de Aprendizagem Profissional. O evento será voltado às empresas e aos jovens interessados em ingressar no Programa Senac de Aprendizagem, iniciativa dedicada à formação de jovens aprendizes.

Referência em educação profissional, a instituição atende atualmente mais de 23 mil jovens entre 14 e 24 anos incompletos por meio do Programa, o que corresponde a cerca de 25% de todo o alunado do Senac no Estado de São Paulo. Durante os 18 meses de curso, os estudantes dividem as rotinas de trabalho com atividades em sala de aula adequadas para que aprendam e desempenhem suas funções no mundo do trabalho. Em 10 anos, foram aproximadamente 66 mil empresas atendidas e mais de 390 mil jovens qualificados para o mercado de trabalho.

A 1ª Semana Senac de Aprendizagem Profissional tem como objetivo abrir espaços de reflexão para que representantes de empresas dialoguem sobre como as companhias se preparam para receber as juventudes, ainda sem experiência, de forma harmoniosa.

“Cada vez mais a Lei da Aprendizagem é vista como oportunidade para as corporações entenderem seus papéis em relação à responsabilidade social. Em um mundo onde tanto se fala em ESG, olhar com atenção para o jovem, sobretudo aquele em situação mais vulnerável e apresentar uma oportunidade de trabalho, é estabelecer ações relacionadas ao S dessa sigla, que significa Social. É combater a pobreza, abraçar a diversidade e ter relações saudáveis com a comunidade”, define a coordenadora do Programa Senac de Aprendizagem do Senac São Paulo, Erleni Andrade Lima.

A programação da Semana Senac de Aprendizagem Profissional será composta por atividades gratuitas, sendo duas lives transmitidas pelo canal de YouTube do Senac São Paulo, além de palestras, mesas-redondas, workshops, entre outras atividades distribuídas pelas unidades da instituição em todo o Estado de São Paulo. A agenda completa está disponível no site do evento, onde é necessário realizar uma inscrição de acordo com a atividade desejada.

No dia 24 de abril, segunda-feira, às 10 horas, acontece a abertura do evento, com a live Possibilidades e desafios na inserção dos jovens trabalhadores no mercado de trabalho. Participarão do bate-papo o cofundador do Instituto Gerando Falcões, Lemaestro; a coordenadora do Programa Senac de Aprendizagem, Erleni Andrade Lima, e a gerente de Recursos Humanos das redes de farmácias Raia e Drogasil, Vânia Medina Galvani. A mediação será por conta do coordenador de Projetos Educacionais, Heitor Botan.

Para encerrar a Semana, na sexta-feira, dia 28 de abril, às 16 horas, acontece a live A importância da fluência digital para os profissionais e empresas, com as participações de Tania Conte Cosentino, presidente da Microsoft Brasil; Fabiana Raulino, docente e consultora especialista da Rede Senac São Paulo e articuladora do Núcleo São Paulo da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa – vinculada ao MIT, ONU e Fundação Leeman –, e Caio Kraide Gaeta, designer Educacional e especialista em Transformação Digital, Futuro do Trabalho, Educação profissional e Indústria 4.0.

Senac Votuporanga tem programação especial para promover a Aprendizagem

Você sabe como a sua empresa pode desenvolver e contribuir na formação de um jovem aprendiz? Nesta terça-feira, dia 25 de abril, das 9h às 10h30, o Senac Votuporanga irá responder esta e outras dúvidas no evento World Café. Trata-se de um bate-papo com café para tirar todas as dúvidas sobre o Programa Senac de Aprendizagem. “O objetivo desta mesa-redonda é debater, informar e compartilhar caminhos de desenvolvimento e inserção dos jovens no mundo do trabalho”, afirma Eliane Godoi, gerente do Senac Votuporanga.

No encontro, serão abordados temas como processo seletivo, DARF, calendário teórico e prático, rescisão, carteira digital, entre outros assuntos. A atividade terá a participação da técnica de desenvolvimento profissional, Mariane Roldão; da supervisora de atendimento, Viviane Andrade; da coordenadora de secretaria, Miriã Munhoz; e da docente do curso da Aprendizagem, Daniela Marin. O encontro terá mediação da docente Luciane Tamanaha e da Carolina Croque, agente técnico administrativo.

Já na quarta e quinta-feira, dias 26 e 27 de abril, durante a manhã e tarde, os estudantes da unidade de Votuporanga recitarão poesias assinadas por eles. Além disso, os textos ficarão disponíveis em uma exposição durante toda Semana Senac de Aprendizagem Profissional.

Como participar do Programa Senac de Aprendizagem?

Para ter acesso ao Programa Senac de Aprendizagem é preciso que os interessados ou interessadas estejam cursando o ensino fundamental ou ensino médio e terem de 14 a 24 anos incompletos. Não há limite máximo de idade se o candidato ou candidata possuir algum tipo de deficiência.

É necessário que o estudante seja contratado por uma empresa parceira do Senac São Paulo e que, a contratante, matricule o aprendiz no curso mais adequado à vaga que irá ocupar. São 19 títulos à disposição, entre eles, 3 na modalidade EAD, disponíveis para as regiões dos municípios de Araçatuba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, Butucatu, Itapira e São José dos Campos.

O Programa Senac de Aprendizagem é gratuito para as empresas dos setores de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, contribuintes do Senac. Organizações interessadas devem procurar uma unidade escolar com a qual desejam realizar a parceria. A jornada semanal do aprendiz durante o programa será dividida entre as aulas do curso e a prática na empresa, seguindo cronograma combinado entre empresa e Senac.

As inscrições para o Programa Senac de Aprendizagem estão abertas nas unidades da capital, Grande São Paulo, litoral e interior. Para mais informações, basta acessar a página do programa, dentro do portal da instituição.