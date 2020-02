UNIFEV abre novas datas para Vestibular Agendado

A UNIFEV realizará mais um Vestibular Agendado em fevereiro, para ingresso nos cursos de Ensino Superior da Instituição, exceto Medicina, ainda neste primeiro semestre. Devido à grande procura, as provas foram marcadas para a próxima quarta e quinta-feira (dias 19 e 20), nos períodos vespertino e noturno.

Para se inscrever no Processo Seletivo, os interessados têm duas opções: online (www.unifev.edu.br/vestibular2020); ou pessoalmente, na Central de Relacionamento de ambos os campi (Centro e Cidade Universitária). A UNIFEV oferece 34 opções de cursos, em diferentes áreas de conhecimento.

A prova terá duração de até três horas. Os conteúdos da avaliação serão comuns aos do Ensino Médio, atualidades e uma redação. A taxa de inscrição é de R$ 30, valor restituído em forma de crédito ao aluno aprovado que efetivar a matrícula.

DESCONTOS

Como anunciado recentemente, os cursos da Instituição possuem uma nova política de valores, com descontos que chegam até 50%. As normas e condições para concessão dos benefícios podem ser consultadas pelo link: www.unifev.edu.br/descontos.

TRANSFERÊNCIA

Outra modalidade de benefício oferecida pela Instituição é o desconto de 40% para alunos ingressantes transferidos, para qualquer curso de graduação, exceto Medicina.

2º CURSO

Quem já possui um diploma de Ensino Superior não precisa fazer o Processo Seletivo da UNIFEV. Neste caso, o candidato interessado em cursar uma outra graduação, já pode garantir a sua vaga imediatamente, na Central de Relacionamento (opção válida para todos os cursos, exceto Medicina).

ENEM

O mesmo é possível para quem já fez a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. As notas do Enem também são válidas para o ingresso direto na Instituição.

Mais informações podem ser obtidas pelo site (www.unifev.edu.br) ou pelo telefone e WhatsApp (17) 3405-9990.