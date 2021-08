Prefeitura entrega ampliação do Cemei no bairro Pacaembu e anuncia novas obras

Mais quatro salas de aula serão construídas para completar o ciclo de Educação Infantil na unidade escolar

Durante a entrega da ampliação do Cemei “Vandira Figueira da Costa Zacarias”, no bairro Pacaembu, o prefeito Jorge Seba anunciou a construção de mais quatro salas de aula que resultarão na abertura de turmas do Pré I e Pré II. Desta forma, a escola ofertará vagas do ciclo completo de Educação Infantil, com início no Berçário I e II, passando pelo Maternal I e II e finalizando no Pré I e II.

“Já ordenei que as nossas equipes corram contra o tempo para a construção dessas novas quatro salas, ampliação do refeitório, além de banheiros para alunos e professores. Podem contar com nosso governo”, disse o prefeito Jorge Seba.

A entrega ocorreu no fim da tarde de quinta-feira (12/8) e integrou o calendário de comemoração dos 84 anos de Votuporanga. Participaram do ato, o prefeito, acompanhado da primeira-dama Rose Seba e do vice-prefeito Cabo Valter; o secretário da Educação, Marcelo Batista, e demais secretários municipais; os vereadores Professor Djalma e Jurandir Benedito da Silva; familiares da patrona da unidade; pais de alunos e comunidade em geral.

Entrega da ampliação

A entrega desta primeira ampliação foi composta pela construção de duas novas salas de aula para o Maternal II. “A nossa cidade está crescendo e as nossas escolas precisam acompanhar esse progresso. Por isso, já determinei que onde houver a possibilidade de ampliação de salas, ali faremos. Quando não, planejaremos a construção de novas escolas, como está acontecendo no bairro Cidade Jardim e, em breve, aqui no Pacaembu. Cada tijolo utilizado numa obra de escola é a edificação de um futuro de adultos conscientes e com acesso a uma vida de melhor qualidade”, disse o prefeito Jorge Seba.