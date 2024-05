Comunidade em Foco – Unifev em Ação ofereceu uma programação extensa para todas as idades; evento foi aberto ao público

A Escola Estadual “Maria Nívea Costa Pinto Freitas” sediou, no último sábado (25/5), mais uma edição do projeto Comunidade em Foco – Unifev em Ação. Centenas de estudantes, familiares e moradores da região passaram pelo local para conhecer os cursos de graduação e suas ações.

Na ocasião, estiveram presentes coordenadores, professores e alunos dos cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, e as engenharias Civil, de Computação, Elétrica e Mecânica.

Foram realizados diversos serviços para todas as idades, como atividades físicas, fisioterapêuticas, recreativas, bioimpedância, cuidados faciais, orientações financeiras e tributárias, informações sobre robótica, orientações jurídicas e muito mais.

A gerente acadêmica da Unifev, Aparecida (Cidinha) Aoki, destacou a importância do projeto. “Ver a participação ativa de nossos alunos, professores e coordenadores, bem como o engajamento da população, reforça a importância de iniciativas como esta. A Unifev continuará empenhada em desenvolver ações que beneficiem a sociedade e contribuam para a formação integral de nossos estudantes”, explicou.

De acordo com o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o evento fortaleceu a atuação da Instituição na comunidade. “Estamos extremamente satisfeitos com a realização de mais uma edição do projeto Comunidade em Foco – Unifev em Ação. Este evento reflete nosso compromisso em estreitar os laços com a comunidade, oferecendo serviços e atividades que promovem o bem-estar e o conhecimento”, concluiu.

Durante a programação, foram distribuídos refrigerantes, pipocas e lanches.