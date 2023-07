Congresso da Educação confirma palestrantes renomados

Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista será realizado nos dias 27 e 28 de julho, na Cidade Universitária da Unifev

A oitava edição do Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista – CIENP acaba de confirmar dois palestrantes que são referências mundiais em educação, inovação e comportamento humano. O psicólogo e autor especializado em saúde mental e desenvolvimento humano, Rossandro Klinjey, e o educador português, antropólogo e especialista em leitura e escrita, José Pacheco.

O evento será realizado na Cidade Universitária em Votuporanga nos dias 27 e 28 de julho voltado a profissionais do ensino de mais de 100 cidades do interior paulista.

Rossandro Klinjey é psicólogo, professor visitante da Fundação Dom Cabral e da Unicamp, consultor em educação e desenvolvimento humano. Tem enorme popularidade nas redes sociais por tratar da psicologia em linguagem acessível e atraente. É autor de cinco livros, consultor da Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação e família, além de colunista da Rádio CBN, onde tem os quadros semanais “O Divã de Todos Nós” e “Saúde Integral”. Como palestrante, viaja pelo mundo abordando as relações interpessoais e o autoconhecimento em eventos do universo corporativo, institucional e educativo. Em 2021, criou a Educa, que proporciona aos alunos, pais e educadores o desenvolvimento das habilidades socioemocionais.

José Pacheco é designer educacional e aprendiz de utopias. Mestre em Ciências da Educação pela Universidade do Porto (Portugal) e idealizador da Escola da Ponte, referência mundial em inovação. Coordenou o projeto “Fazer a Ponte”, de 1976 a 2004, 1º Prêmio do “Concurso Experiências Inovadoras no Ensino”, promovido pelo Ministério da Educação (MEC) de Portugal. Foi membro do Conselho Nacional de Educação. Em 2005, com o título de notório especialista, passou a residir no Brasil, mobilizando educadores que acreditam em uma educação transformadora e democrática. No IBICT coordenou a pesquisa sobre indicadores de boa qualidade da educação no Distrito Federal. No MEC integrou o Grupo de Trabalho de Inovação e Criatividade da Educação Básica. Autor de inúmeros livros e artigos sobre educação e um grande dinamizador da gestão democrática. Atualmente lidera um grupo de educadores que apoia Secretarias Municipais de Educação no Brasil e Agrupamentos em Portugal pela inovação pedagógica e transformação na educação.

Sobre o congresso

O tema deste ano do congresso será “Educação Inclusiva: afeto e aprendizagem”. Haverá ainda o espaço dos estandes com empresas expondo novidades em tecnologia e soluções de ensino. Entre palestras e mais de 40 oficinas e minicursos, serão dois dias de atividades oferecidas na Cidade Universitária da Unifev, das 7h30 às 18h. Uma das atrações mais esperadas desta edição será a Mesa de Reflexão com Luciana Brites, Dr. Thiago Lopes, Guilherme de Almeida.

“Este é o evento mais aguardado pelos profissionais da área, porque é uma oportunidade muito rica de atualização de conhecimento, com troca de informações e experiências por quem vivencia a educação e seus desafios. Este ano, teremos o tema voltado à inclusão, o que nos permitirá debates interessantes e esclarecedores”, destaca Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista.

O processo de inscrições está aberto pelo site www.cienp.net e é restrito a professores de municípios ligados ao ADE. A organização é assinada pelo Arranjo de Desenvolvimento da Educação – ADE Noroeste Paulista, Associação dos Municípios da Araraquarense – AMA e Unifev. O patrocínio master é da Soluções Moderna; apoio Itaú Social; parceiro técnico Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas; e expositores: Unifev, DSOP, DCPC, Aprende Brasil, Griô, Universitário, Amado Maker, Thiago Lopes, Sênior Editora, Moderna, Saber, Brasil Cultural, Avance, Netbil, Altbit, SIM Inova, BenQ, Fast Idiomas, Universos Editora e Aprender Editora.