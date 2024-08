O município de Votuporanga e o Campus Votuporanga do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) alcançaram resultados notáveis no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023, destacando-se no cenário educacional brasileiro. Votuporanga, sob a gestão do prefeito Jorge Seba (PSD), obteve uma nota de 6,8 na avaliação dos estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, superando a média nacional de 6,0 e outras cidades importantes como São José do Rio Preto (6,4) e Ribeirão Preto (5,9). Esse avanço reflete uma melhoria significativa na qualidade do ensino no município, mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia de Covid-19.

Paralelamente, o Campus Votuporanga do IFSP conquistou a 38ª posição entre as escolas públicas de Ensino Médio mais bem avaliadas do país. A unidade, que oferece cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, registrou uma evolução expressiva em relação ao Ideb 2019, quando ocupava a 69ª posição. O desempenho dos estudantes nas disciplinas de matemática e português, avaliado pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), e as taxas de aprovação escolar contribuíram para esse resultado positivo.

O IFSP Votuporanga, em funcionamento desde 2011, oferece anualmente 120 vagas para o Ensino Médio profissionalizante, com cursos técnicos em Edificações, Informática e Mecatrônica. Além disso, a unidade disponibiliza cursos noturnos para quem já concluiu o Ensino Médio ou está cursando a partir do 2º ano. O Diretor-Geral do campus, Ricardo Teixeira Domingues, atribui o sucesso ao modelo multidisciplinar de ensino, que prepara os alunos tanto para o mercado de trabalho quanto para o ingresso no ensino superior.