UNIFEV recepciona calouros e veteranos em primeiro dia de aula

Nessa segunda-feira (10), recepcionados pelos coordenadores e professores, universitários dos cursos de graduação da UNIFEV deram início às atividades acadêmicas de 2020, nos dois campi da Instituição. Por sua vez, os alunos de Medicina retornaram às aulas no dia 03 de fevereiro.

Para Brenda Lacerda, de 21 anos, aluna do 4° período do curso de Arquitetura e Urbanismo, as expectativas para o semestre só aumentam. “A grade curricular me deixou muito empolgada, sem contar que os professores são muito bons”, afirmou.

Com os calouros não foi diferente: todos estavam motivados com o início da nova fase. Segundo Katlyn Santiago, de 17 anos, seus pais queriam que ela estudasse na região e, depois de pesquisar, o Centro Universitário de Votuporanga foi a sua escolha. “O alto índice de aprovação em exames da OAB foi um dos motivos principais para me matricular no curso de Direito da Instituição”, declarou.

Também com 17 anos, apaixonada pelos números e muito ansiosa com o primeiro dia de aula, Natally Viana Rodrigues escolheu cursar Engenharia Civil e estava otimista. “A expectativa é muito grande. Acredito que agora no começo as coisas vão ser mais tranquilas, mas, com certeza, serão muito legais”, concluiu.