Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, realizada entre os dias 20 e 23 de agosto, teve como objetivo sensibilizar os colaboradores sobre a importância da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais

Os colaboradores da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) participaram, entre os dias 20 e 23 de agosto, da Sipat Unifev 2024. A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho promoveu ações de segurança e saúde no trabalho para os colaboradores da Instituição.

A iniciativa foi organizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e o setor de Segurança do Trabalho. A programação, com palestras e outras atividades, ocorreu simultaneamente nos auditórios do Câmpus Centro e da Cidade Universitária.

As palestras foram proferidas por Carlinhos Marques, presidente e fundador do Instituto Novo Sinai, que abordou o tema “Drogas”; o Prof. Dr. Reinaldo de Carvalho dissertou sobre “Saúde Mental”; e o juiz de Direito Dr. Sérgio Barbato Júnior, tratou do tema “Assédio”. O evento contou ainda com uma apresentação teatral e de standup do colaborador da área de segurança, Paulinho Silva, sobre “Acidentes de Trabalho”.

A Sipat teve a participação dos cursos da área da saúde da Unifev: Farmácia, Biomedicina, Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia, que ofereceram diversas atividades aos colaboradores, como testes de nível de glicemia, aferição da pressão arterial, entre outras.

De acordo com o técnico em segurança do trabalho, Danilo da Costa Santos, a meta principal foi orientar e conscientizar os colaboradores sobre temas relevantes para a saúde e segurança, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, por meio de palestras educativas, discussões e dinâmicas. “A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho visa promover a qualidade de vida e o bem-estar de todos, contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo”, concluiu.