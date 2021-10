O caso aconteceu por volta de 15h30 durante um temporal que atingiu a cidade e o susto durou cerca de 20 minutos. O cão teria se assustado com a chuva e, ficou agitado e acabou com as patas presas na tela de proteção do apartamento.

A cena mobilizou moradores que chegaram a se preparar com lençóis para segurar o animal caso ele caísse. Outros moradores ainda tentaram arrombar a porta do apartamento. “Por causa da chuva, eu fechei as janelas para não entrar água, quando eu ouvi gritarem ‘ele vai cair’. Eu moro no 11º andar e comecei a filmar com coração apertado. Dava pra ver que o cachorro ficou muito assustado”, disse Anizza Santos, que gravou a cena.

Apesar do susto, a dona do imóvel foi acionada e conseguiu voltar para o apartamento e resgatar o cão.