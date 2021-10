Governo de SP anuncia expansão da capacidade de público em eventos; veja como será jogos e shows

Medida será válida a partir de agora, com ampliação gradativa da ocupação dos espaços de eventos esportivos, culturais e de lazeE, em novembro o público será de 100%

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (6) a expansão da capacidade de público nos eventos esportivos, culturais e de lazer, em consonância com as medidas já adotadas para as partidas de futebol nos estádios.

Shows, espetáculos, atividades de entretenimento e demais modalidades esportivas poderão ampliar gradativamente o número de espectadores e participantes no decorrer deste mês, respeitando normas sanitárias e limites de ocupação dos espaços indicados pelo Comitê Científico de São Paulo.

“Vamos levar em conta os critérios que são fundamentais para a retomada de grandes eventos com controle de público. O primeiro é a vacinação completa ou, pelo menos, a primeira dose e um teste de COVID-19 negativo. A segunda condição é que o uso de máscara continue sendo obrigatório nessas situações”, afirmou Paulo Menezes, coordenador do Comitê Científico.

Até o dia 15, a ocupação deverá ser de até 30%. Entre os dias 16 e 31, será de até 50%. Em 1º de novembro, poderá ser utilizada até 100% da capacidade do local, respeitando as regras sanitárias.

Para entrada e participação nestes eventos, os estabelecimentos e organizadores deverão exigir um comprovante com esquema vacinal completo, ou seja, duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca e Pfizer ou dose única da Janssen. Também precisarão disponibilizar álcool em gel 70% em locais de fácil acesso ao público.

Quem ainda não tiver concluído o esquema vacinal, deverá apresentar um comprovante com a primeira dose e um teste negativo para Covid-19 do tipo PCR realizado em até 48 horas antes do ingresso no evento, ou um teste negativo de antígeno realizado nas últimas 24 horas. Também será preciso utilizar máscara de proteção facial durante a permanência no espaço e há a recomendação de distanciamento entre as pessoas.

“Para o setor de eventos é muito importante essa retomada, era uma expectativa que já se tinha de como seria o passo a passo. Essa resolução será publicada pela Saúde em Diário Oficial amanhã”, destacou Patrícia Ellen, Secretária de Desenvolvimento Econômico.

As orientações para a retomada de grandes eventos com controle de público partiram das análises do Comitê Científico do Governo do Estado, que seguirá monitorando e apoiando a gestão para o combate à pandemia e a retomada segura das atividades socioeconômicas.