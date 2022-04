CLASSIFICAÇÃO DISTANTE: Votuporanguense perde na Arena para o Comercial

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A classificação da Votuporanguense para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A3 está mais distante com a derrota em casa na tarde desta quarta-feira, na Arena Plínio Marin, para a equipe do Comercial de Ribeirão Preto.

Jogando em seus domínios, a Votuporanguense lutou, tentou chegar à meta do Comercial, mas em uma tarde inspirada do goleiro visitante Matheus, a Pantera perdeu por 1 x 0 e viu bem distante a chance de classificação para a próxima fase da competição.

No outro jogo da chave, o União Suzano empatou em casa com o São José 1 x 1 e a Votuporanguense vai até São José dos Campos no próximo domingo, tentando praticamente um milagre para classificar para a semifinal da competição.