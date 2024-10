Chuvas perdem força em SP e se concentram nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro

O Governo de São Paulo monitora a situação meteorológica em todo o estado por meio do gabinete de crise. As chuvas previstas para este sábado ficaram abaixo do esperado e…

O Governo de São Paulo monitora a situação meteorológica em todo o estado por meio do gabinete de crise. As chuvas previstas para este sábado ficaram abaixo do esperado e se deslocaram para outras regiões, com maior concentração nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. No início da noite deste sábado o município de Avaré concentra os maiores acumulados de chuva, com 96 milímetros nas últimas 24 horas.

Para o domingo (20), a Defesa Civil prevê variação de nebulosidade em todo estado, com o afastamento da frente fria pelo território paulista, e ainda possibilidade de chuva nas regiões da faixa leste e noroeste. Na capital, as temperaturas variam entre 17°C e 20°C; em Bauru, a mínima será de 19°C e a máxima de 26°C; e em Cardoso, a mínima será de 21°C e a máxima de 27°C. Recomenda-se atenção em áreas mais vulneráveis, em especial os que fazem divisa com Minas Gerais onde há previsão de chuvas mais intensas.

O gabinete de crise continua montado no Palácio dos Bandeirantes para garantir pronta resposta à população em caso de emergência. Há ainda cerca de 5 mil agentes mobilizados em todo o estado. Cada empresa de energia elétrica possui um representante no gabinete, permitindo comunicação mais ágil e ações mais efetivas de monitoramento e controle.

Atualização sobre as ocorrências do Estado

Em Avaré houve o transbordamento do Córrego Água Branca, ocasionando inundação nas vias próximas. O escoamento está sob controle e a equipe da Defesa Civil Municipal permanece monitorando os locais de risco. Não há registro de pessoas feridas.

Abastecimento de energia elétrica

A equipe de fiscalização da Arsesp, em conjunto com a Aneel, está atuando diretamente no Centro de Operação da Enel, acompanhando de perto as ações da concessionária para restabelecer a energia elétrica na capital paulista e em diversas cidades do estado. Às 16h, 51,7 mil clientes em sua área de concessão estavam sem energia elétrica. A companhia mantém contingente mobilizado para restabelecer a energia aos clientes afetados e conta com cerca de 2,4 mil profissionais.