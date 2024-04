Complexo Santa Casa de Votuporanga promove caminhada ecológica no dia 27

Percurso será de 4,2 quilômetros no Parque da Cultura; programação é para toda a família

No próximo dia 27 de abril, prepare-se para uma aventura em meio à natureza! O Complexo Santa Casa está organizando uma Caminhada Ecológica no Parque da Cultura. Com um percurso de 4,2 quilômetros, esta atividade, ideal para toda a família, promete ser uma experiência única.

A ação está sendo organizada pelo AME Votuporanga, Núcleo de Atenção à Saúde, Farmácia de Alto Custo, SanSaúde e Hospital, com o objetivo de incentivar a prática de atividade física e promover uma mudança positiva de hábitos entre os participantes. Além disso, é uma oportunidade para conscientizar colaboradores e familiares sobre a importância da atividade física para uma melhor qualidade de vida.

Além de promover a saúde e o bem-estar dos participantes, a Caminhada Ecológica tem como objetivo conscientizar sobre a importância da preservação do meio ambiente e do uso responsável dos recursos naturais. Esta iniciativa também está alinhada com o Dia Mundial da Saúde e o Dia Mundial da Água, destacando a relevância dessas datas para a sociedade.