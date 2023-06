Comunidade São Francisco de Assis, Irmãos Mariano e Bezerra de Menezes unem esforços para alimentar aqueles que mais precisam

A união das entidades fortalece o combate à fome nas ruas

Na luta constante por garantir o bem-estar daqueles que enfrentam a dura realidade da rua, a Comunidade São Francisco de Assis, em colaboração com a entidade Irmãos Mariano e o Centro Espírita Bezerra de Menezes, em parceria com a Prefeitura Municipal de Votuporanga através do Fundo Social de Solidariedade, coordenado pela primeira-dama Rose Seba, desenvolve um trabalho notável de oferecer marmitas diariamente para pessoas em situação de rua.

A Comunidade São Francisco de Assis tem sido o ponto central dessa ação humanitária, que se esforça para alcançar um objetivo fundamental: combater a fome e a carência alimentar nas ruas da nossa cidade. Graças à solidariedade das entidades envolvidas o trabalho tem se expandido e alcançado cada vez mais pessoas necessitadas.

Liderando essa nobre iniciativa está Luzia Pupim, presidente da Comunidade São Franscisco de Assis. Luzia expressa sua gratidão por todos os envolvidos nessa parceria solidária e destaca a importância do trabalho conjunto para transformar vidas. Em suas próprias palavras: “Estamos comprometidos em oferecer esperança e dignidade àqueles que enfrentam as adversidades da rua. Nossa missão é alimentar o corpo e também o espírito, para que todos tenham a chance de reconstruir suas vidas”, ressaltou ao Votumais.

Todos os dias, aproximadamente 60 marmitas são preparadas com muito cuidado e amor pelos voluntários dessas entidades parceiras. Cada refeição é uma oportunidade de nutrir não apenas o corpo, mas também a alma, transmitindo uma mensagem de compaixão e solidariedade para aqueles que muitas vezes se sentem esquecidos pela sociedade.

O trabalho incansável da Comunidade São Francisco de Assis em parceria com as demais entidade, reflete o verdadeiro espírito da coletividade e o poder da empatia. Eles nos mostram que, juntos, podemos fazer a diferença e oferecer esperança àqueles que mais precisam.

Que essa ação inspiradora sirva de exemplo e incentive mais pessoas a se unirem em prol de um mundo mais justo e humano, onde ninguém tenha que enfrentar a fome e o abandono. Afinal, é nas mãos estendidas uns aos outros que encontramos a verdadeira essência da solidariedade.