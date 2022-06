Depois de dois anos sem ocorrer devido a pandemia do Coronavírus, a tradicional procissão volta a ser realizada as paróquias da Diocese de Votuporanga.

Nesta quinta-feira (16/06), a igreja celebra a Solenidade de Corpus Christi (Corpo de Cristo). A festa religiosa tem o objetivo de exaltar o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Depois de dois anos sem ocorrer devido a pandemia do Coronavírus, a tradicional procissão volta a ser realizada as paróquias da Diocese de Votuporanga.

A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do Domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à quinta-feira santa quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia.

Confira os horários das celebrações nas Paróquias da Diocese de Votuporanga:

REGIÃO PASTORAL DE BURITAMA

Buritama – Nossa Senhora do Divino Livramento: 17h

Lourdes – São Benedito e Nossa Senhora de Lourdes: 18h

Monções – Nossa Senhora Aparecida: 18

Nova Luzitânia – São Pedro: 9h

Planalto – Divino Espírito Santo: 9h

Turiúba – São Vicente de Paulo: 9h

Zacarias – Senhor Bom Jesus: 17h

REGIÃO PASTORAL DE COSMORAMA

Álvares Florence – São João Batista: 18h

Cosmorama – Santo Antônio de Pádua: 17h

Tanabi – Nossa Senhora da Conceição: 16h

Tanabi – São João Batista e São Cristovão: 7h30

REGIÃO PASTORAL DE NHANDEARA

Floreal – Senhor Bom Jesus: 16h

Gastão Vidigal – São João Batista: 16h

Macaubal – Nossa Senhora Aparecida – 7h

Magda – Santa Teresinha do Menino Jesus: 18h30

Nhandeara – São João Batista: 8h

Sebastianópolis do Sul – São Sebastião: 19h (Ida Iolanda – Cap Divino Espírito Santo: 8h)

REGIÃO PASTORAL DE RIOLÂNDIA

Américo de Campos – São João Batista: 16h

Cardoso – São Sebastião: 19h

Paulo de Faria – Senhor Bom Jesus: 7h30 e 17h

Pontes Gestal – São Roberto Belarmino: 9h30

Riolândia – Santo Antônio de Pádua: 18h

REGIÃO PASTORAL DE VOTUPORANGA

Parisi – Nossa Senhora Aparecida: 9h30

Valentim Gentil – São Sebastião: 17h

VOTUPORANGA

Catedral Nossa Senhora Aparecida: 9h e 17h

Santa Joana Princesa: 18h

Santa Luzia: 16h

São Benedito e Nossa Senhora de Fátima: 17h (Cap São João Batista: 9h)

São Bento: 7h30

São Cristovão: 20h (Simonsen – Cap Nossa Senhora Aparecida: 9h)

Senhor Bom Jesus: 8h

REGIÃO PASTORAL DIOCESANA – São Padre Pio

Capela São Francisco de Assis e Santa Clara: 9h

REGIÃO PASTORAL DIOCESANA – Santo Expedito

Capela Santo Antônio: 18h | Capela Santo Expedito: 19h30