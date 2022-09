O familiar desmentiu que o filho mais velho tenha testemunhado a morte da mãe. “A porta estava fechada quando houve a discussão. Mas ele viu a mãe ferida depois e acionou a polícia”.

Os corpos de Aline e Luiz foram cremados. As cinzas da mulher serão depositadas no jazigo da família em Votuporanga. As de Luiz, em Nhandeara. Todas as despesas com traslado e passagens aéreas já foram pagas por meio do dinheiro arrecadado em duas campanhas virtuais. O valor que sobrou será depositado em poupança para as crianças.