Chuva retorna ao Noroeste Paulista após longo período de estiagem

O Noroeste Paulista finalmente recebeu as tão esperadas chuvas após mais de quatro meses de estiagem. A última precipitação significativa na região havia sido registrada em 14 de abril, segundo dados do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto (Semae).

A chegada da chuva traz alívio para a população, agricultores e o meio ambiente, que sofriam com os efeitos do prolongado período seco. A estiagem, associada ao fenômeno do El Niño, que já se encerrou, contribuiu para o aumento das temperaturas e a redução das chuvas em todo o país nos primeiros seis meses do ano.

Em São José do Rio Preto, por exemplo, a falta de chuva significativa há mais de 130 dias havia intensificado a crise hídrica e ambiental. A seca extrema favoreceu a proliferação de incêndios, principalmente em áreas de canavial, causando prejuízos significativos ao agronegócio e à saúde da população, especialmente idosos e crianças.

A chegada da frente fria na madrugada deste domingo, dia 25, além de trazer chuva, também proporcionou uma queda nas temperaturas, contribuindo para o controle dos focos de incêndio.